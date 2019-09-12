Доходить до нападів: з'явилися жахливі подробиці про черги на КПП з "ДНР"

Пенсіонери, які проживають в ОРДЛО, витрачають більше доби на те, щоб отримати пенсії на території України, а в чергах на КПП, через 30-градусну спеку, у деяких трапляються серцеві напади.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, пенсіонерам потрібно 12 годин, щоб дістатися до найближчого відділення банку в Україні, а потім стільки ж часу слід витратити на зворотню дорогу додому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Черги на КПП

"Найважче – це пройти блокпост. У день виплати пенсій та соціальних допомог у черзі може стояти до 300 людей. Влітку при 30 градусах спеки можна стояти і по дві години. Буває, що у літніх людей трапляються серцеві напади. Звичайно, можна сказати, за що боролися на те й напоролися, але не всі ж голосували на тому клятому референдумі 2014 року", – уточнив блогер.

За його словами, після отримання пенсії, хто встигає, повертається назад додому. Дорога займає не менше 12 годин. Хто не встигає – ночує у родичів або ж знімає кімнату на ніч.

У відео, зняте Бариновим, видно, як пенсіонерам стає погано у величезних чергах на КПП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЛНР" почалися масові звільнення на місцевих заводах і підприємствах, людям по кілька місяців не платять зарплату.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.