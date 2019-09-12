Головна Новини
12 вересня • оновлено в 16:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Доходить до нападів: з'явилися жахливі подробиці про черги на КПП з "ДНР"

835 Читати матеріал російською

Пенсіонери, які проживають в ОРДЛО, витрачають більше доби на те, щоб отримати пенсії на території України, а в чергах на КПП, через 30-градусну спеку, у деяких трапляються серцеві напади.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав донецький блогер Макс Баринов. За його словами, пенсіонерам потрібно 12 годин, щоб дістатися до найближчого відділення банку в Україні, а потім стільки ж часу слід витратити на зворотню дорогу додому (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Черги на КПП

Черги на КПП

"Найважче – це пройти блокпост. У день виплати пенсій та соціальних допомог у черзі може стояти до 300 людей. Влітку при 30 градусах спеки можна стояти і по дві години. Буває, що у літніх людей трапляються серцеві напади. Звичайно, можна сказати, за що боролися на те й напоролися, але не всі ж голосували на тому клятому референдумі 2014 року", – уточнив блогер.

Новини
"Залишив без бою!" Гіркін заявив про втечу терористів "ДНР" із позицій на Донбасі

За його словами, після отримання пенсії, хто встигає, повертається назад додому. Дорога займає не менше 12 годин. Хто не встигає – ночує у родичів або ж знімає кімнату на ніч.

У відео, зняте Бариновим, видно, як пенсіонерам стає погано у величезних чергах на КПП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в "ЛНР" почалися масові звільнення на місцевих заводах і підприємствах, людям по кілька місяців не платять зарплату.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Пенсія в Україні
Місце
Україна Донецьк
Теги
ДНР Новини ДНР Новини ЛНР Донбас Новини Донбасу Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
3
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel