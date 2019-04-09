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Догралася? Пропагандистка Скабєєва отримала догану через Україну

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Російській пропагандистці Ользі Скабєєвій буде зроблено жорстке попередження про правила поведінки в Парламентській Асамблеї в зв'язку з січневим інцидентом з українською делегацією.

Про це заявив представник України в ПАРЄ Володимир Ар'єв у вівторок, 9 квітня, в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я знаю, що з нею [зі Скабєєвою] буде проведено дуже серйозну розмову щодо правил поведінки, яких повинні дотримуватися журналісти. І, очевидно, буде зроблено серйозне попередження", — сказав Ар'єв.

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Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Скабєєва влаштувала новий скандал в ПАРЄ, обрушившись зі звинуваченнями на українську делегацію через повернення РФ в Асамблею.

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Особи
Ольга СкабєєваВолодимир Ар'єв
Місце
Росія
Тег
ПАРЄ
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Об этом заявил представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев" Вот я задумался, что она сделает -отравится или бросится под поезд?
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Мотли Крю
Мотли Крю
СКабеева уже поржала над этим дебилом))))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Ну пока что ,только этот жирдяй рассказал что "он типа знает ,что с ней будет проведён серьёзный разговор"
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