Догралася? Пропагандистка Скабєєва отримала догану через Україну

Російській пропагандистці Ользі Скабєєвій буде зроблено жорстке попередження про правила поведінки в Парламентській Асамблеї в зв'язку з січневим інцидентом з українською делегацією.

Про це заявив представник України в ПАРЄ Володимир Ар'єв у вівторок, 9 квітня, в ефірі телеканалу "Прямий".

"Я знаю, що з нею [зі Скабєєвою] буде проведено дуже серйозну розмову щодо правил поведінки, яких повинні дотримуватися журналісти. І, очевидно, буде зроблено серйозне попередження", — сказав Ар'єв.

Ольга Скабеева

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Скабєєва влаштувала новий скандал в ПАРЄ, обрушившись зі звинуваченнями на українську делегацію через повернення РФ в Асамблею.

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