"Договірняк із РФ?" Українці рознесли Зеленського через мовчання щодо G8

У той час, як весь світ обговорює, чи можливе повернення Росії до "Великої вісімки" після того, як вона анексувала Крим і розв'язала війну на Донбасі, президент України Володимир Зеленський мовчить.

На це звернув увагу на своїй сторінці в Facebook офіцер ЗСУ, волонтер Мирослав Гай.

"Трамп і Макрон за повернення РФ у G8, незважаючи на постійні обстріли на Донбасі, порушення Росією Мінських домовленостей, анексію Криму, використання хімічної зброї співробітниками ГРУ РФ в Європі і масові катування, переслідування, убивства цивільних із боку РФ у Сирії, Україні і в самій Росії", – написав він.

Українці присоромили Зеленського за мовчання щодо G8

Волонтер також нагадав про порушення Росією міжнародних договорів, морського права, підтримку ісламських терористів і випробування ядерної зброї з сумними наслідками.

"Проти повернення РФ до G8 Джонсон і Меркель. Єдиний, хто мовчить про цю ситуацію – Зеленський. Нагадаю, що РФ виперли з G8 саме за анексію Криму. Українське питання вирішується в світі, а президент України мовчить", – обурився Гай.

"Це ганьба, яку можна розцінювати або як професійну непридатність, тому що саме на президенті міжнародні питання, або як договірняк із РФ", – підсумував Гай.

До нього приєдналися і інші користувачі. "Він думав, що 5 років буде відосики знімати, і по регіонах ніжками топати. За 100 днів у міжнародній політиці – не нуль, а великий мінус", "А що з цього приводу говорить пан Зеленський? Все? Крим віддали остаточно? Про убитих громадян України забули?", "Президент тепер з маленької літери", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімацію" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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