Доньку Зеленського зняли з їжею для бідних: фотофакт

Дочка президента України Володимира Зеленського 15-річна Олександра взяла участь у благодійній акції в Києві, під час якої готувала і роздавала обіди малозабезпеченим.

Підтверджувальні фото і відео з'явилися в соціальних мережах на сторінках "Новопечерської школи", в якій в 9 класі вчиться дівчинка (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Саме навчальний заклад став ініціатором акції. Школярі в позаурочний час займалися роздачею їжі в рамках проєкту "Обід без бід". Всього в Києві 13 точок, на яких волонтери готують для малозабезпечених.

Саша Зеленська роздавала їжу малозабезпеченим у Києві Скріншот з відео

Саша Зеленська роздавала їжу малозабезпеченим у Києві Скріншот з відео

Дочка Зеленського роздавала їжу малозабезпеченим Facebook "Новопечерські школи"

Дочка Зеленського роздавала їжу малозабезпеченим Facebook "Новопечерські школи"

Дочка Зеленського роздавала їжу малозабезпеченим Facebook "Новопечерські школи"

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL писав про елітну школу, яку відвідує Саша. Президенту навчання дочки обходиться в 285 тисяч гривень на рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Зеленського Олена на день народження дочки показала ніжне фото з нею.

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