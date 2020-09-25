Під Дніпром у ДТП загинула 20-річна дівчина, за життя її малюка і чоловіка борються медики. Ексклюзив

Марина Петік Суспільство 12:00, 25.09.2020

У страшній аварії на Дніпропетровщині загинула 20-річна Надія Кудрявцева. Її 2-річний син і 24-річний чоловік у важкому стані знаходяться в лікарні. Сім'я їхала до своїх рідних в село Могилів, і на повороті ВАЗ вилетів прямо під фуру.

Детальніше про трагічні наслідки ДТП читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Дитина і батько у важкому стані

Аварія трапилася на трасі в селі Іванівка Петриківського району. Жителі, які на той час проїжджали повз, кажуть, що місце це небезпечне. "Там якраз крутий поворот. Мабуть, водій розігнався і не вписався в нього, тому вилетів на зустрічну і прямо у фуру. Самого хлопця вже з автомобіля вирізали рятувальники", – поділився з OBOZREVATEL місцевий житель Євген.

Жінка померла вже в лікарні, у неї були серйозні травми, несумісні з життям. Чоловік Олександр зараз у реанімації міста Кам'янське. А 2-річного Данила з відкритою травмою голови та переломом основи черепа відправили до обласної лікарні Дніпра, він знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Хлопчика всю ніч, з 23 на 24 вересня, оперували, але лікарі ніяких прогнозів не дають.

ВАЗ на повороті влетів у фуру.
ГосЧС Дніпропетровської області

Сім'я Кудрявцевих того ранку, 23 вересня, їхала до батьків в село Могильов. Сама Надія з багатодітної сім'ї, у неї залишилися два брата – старший і молодший. Мама зараз працює на пошті, раніше була соціальним працівником.

Олександр і Надія Кудрявцеві.
Instagram Надії Кудрявцевої

Батько Надії родом із західної України, у селі підробляє будівельником. Сім'я живе бідно, але в селі про них нічого поганого не кажуть.

"Ми бачили про аварію в інтернеті, але подумати не могли, що це машина Наді та Саші. Коли Надя вийшла заміж, вони переїхали жити в Кам'янське, там вона і народила сина. Іноді провідували батьків. А сам Олександр сирота, у нього немає рідних, його виховувала бабуся", – розповіла OBOZREVATEL місцева мешканка.

На місці аварії працювали рятувальники.
ГосЧС Дніпропетровської області

Мама померла, тепер борються за життя сина

"Надя була чудовою людиною. Ми з нею з дитинства дружили, наші будинки були по сусідству. А Саша мій однокласник. Вони дуже любили один одного, у них була прекрасна сім'я, вони дорожили нею", – згадує подруга загиблої Леся.

Надія померла в лікарні.
Instagram Надійні Кудрявцевої

Мама дівчини весь час після аварії провела в лікарні. "Вона зателефонувала і сказала: я дочку свою вже втратила, допоможіть хоча б врятувати онука. Бабуся плакала і благала про допомогу", – розповідає засновник благодійного фонду "Совушка" Олександра Сова-Тимощенкова.

Лікарі борються за життя маленького Данила.
Instagram Надії Кудрявцевої

Фонд взявся допомагати родині, вони забезпечують усім необхідним Данила, за життя якого зараз борються лікарі обласної лікарні.

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