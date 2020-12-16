"Дочка стукала в двері лікарні, ніхто не відчиняв": подробиці загибелі однорічної дитини на Тернопільщині

У Тернопільській області сталася трагедія. Однорічна дівчинка проковтнула пакет із залишками кукурудзяних паличок. Поки батьки возили маленьку з однієї лікарні до іншої, дитина почала задихатися й загинула. Рідні дівчинки вважають, що винні медики, які не надали їй допомоги. Лікарі ж запевняють, що мама сама покинула лікарню.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Мамі не сподобалося ставлення лікарів?

Трагедія сталася в селі Качанівка на Тернопільщині. Як розповіла OBOZREVATEL староста населеного пункту Любов Пастир, 25-річна мама з чоловіком виховує трьох дітей. Часто вона залишала молодших під наглядом старших і йшла з дому у справах.

"Молодша наче проковтнула поліетиленовий пакет із залишками кукурудзяних паличок і почала задихатися. Батьки повезли її в Підволочиську центральну районну лікарню", – каже староста.

Дитина задихнулася через їжу. Вікіпедія

За її словами, до медиків дівчинка потрапила о 14 годині.

"Приблизно о 14:17 дитину трохи "роздихали". І педіатр дала направлення мамі, щоб вони їхали до Тернопільської обласної дитячої лікарні. Але жінці не сподобалося, як поводилися з дитиною, і вона сказала, що поїде в сусідню область, Хмельницьку, в місто Волочиськ, у місцеву лікарню. Там їй повідомили, що треба їхати до обласної, але вже в Хмельницький. Оскільки це було далеко, то сім'я почала повертатися назад. У дорозі дівчинці стало погано й довелося викликати швидку. Проте вона померла, лікарям залишилося тільки констатувати смерть", – розповіла Пастир.

Лікарі швидкої вже нічим не змогли допомогти Багнет

У лікарні запевняють – мама пішла сама

Приблизно таку ж версію нам розповіли і в Підволочиській лікарні. "Дитину до нас привезли, педіатр і анестезіолог її оглянули, сатурація у неї була 95, у принципі, це нормально. Ми збиралися нашим транспортом відправити її в Тернопіль, в обласну лікарню, щоб далі там надавали допомогу. Однак мама заявила, що ми погано допомагаємо її дитині, вона поїде в сусідню область, там кращі лікарі. Це за 5 кілометрів від нас. І поїхала. А коли вона повернулася, вже години через дві, то дитина померла. Розтин показав, що в дихальних шляхах дівчинки застрягли кукурудзяні крихти. На жаль, подібні випадки, коли діти щось ковтають, у нас не рідкість. За ними треба дивитися. Але мама шукає винних серед лікарів", – розповів OBOZREVATEL головний лікар закладу Петро Маховський.

"Мамо, Евеліна вмирає!"

Нам удалося зв'язатися з бабусею померлої дівчинки Галиною Гайдамакою. І вона розповіла зовсім іншу версію того, що сталося.

"Донька, Свєта, була вдома з дітьми. Вона годувала Евеліну манною кашею. І поки відійшла там щось приготувати, повернулася, а дівчинка вже задихається. Вона мені говорила, що якогось там поліетиленового пакета не було. Дочка відразу схопила маленьку догори ногами, стала трясти. Потім сама, в чому була, повезла її до цієї лікарні, в Підволочиськ. Вони стукали там у двері, але ніхто не відчиняв. Потім їх впустили, але лікарі нічого не робили, стояли й дивилися, навіть не прослухали дитини. Це дочка в них просила: зробіть що-небудь!" – розповіла бабуся загиблої дівчинки.

За її словами, мати просила лікарів дати дитині кисень, направлення в обласну лікарню, дати швидку допомогу, щоб відвезти дитину, викликати санавіацію.

"Але медики сказали, що бензину в них немає, а щоб потрапити в обласну, треба здати аналіз на коронавірус. Моя друга дочка вже лікарям казала: "Давайте ми вам заплатимо, скільки треба, 300, 800 гривень, тільки зробіть тест". Але в них нічого не було, направлення в обласну лікарню вони не давали. Тоді доньки поїхали своєю машиною в сусідню область, до знайомого хірурга. Той подивився, сказав, що з дитиною все добре", – згадує Гайдамака.

За словами рідних, лікарі їм нічим не допомагали

Але дорогою назад Евеліні стало зовсім погано. "Я зателефонувала доньці, спочатку вона сказала що все добре, вони їдуть додому. А вже за годину дзвоню, а дочка каже: "Евеліна вмирає! – Як умирає?". Вони повернулися самі до цієї лікарню, в Підволочиську, їм знову ніхто двері не відчиняв. Потім сказали: "А чого ви повернулися? Ми вас не чекали". Дівчинка вже вмирала на руках у матері. Це зараз вони розповідають, що дали направлення, готували її на Тернопіль. Але це неправда! Ніхто нічого не робив", – каже бабуся.

Трагедія сталася в селі Качанівка Google maps

У прокуратурі Тернопільської області OBOZREVATEL повідомили, що розслідування смерті дитини провадиться за двома статтями: 115 – навмисне вбивство, за цією статтею винним загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. І за ч. 1 ст. 140 КК України – неналежне виконання професійних обов'язків медичними працівниками. За цією статтею винним загрожує до 2 років позбавлення волі.

Також у прокуратурі зазначили, що експертизу причин загибелі дитини ще не закінчено. Однак у довідці про смерть дівчинки сказано, що смерть настала внаслідок перекриття дихальних шляхів.