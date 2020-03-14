Дочка працює в дитсадку: з'ясувалося, з ким контактувала перша жертва коронавірусу в Україні

Люди, які контактували з померлою від коронавірусу 71-річною жителькою Радомишля, зараз перебувають в ізоляції.

Як стало відомо OBOZREVATEL, серед тих, хто контактували з жінкою, виявилася її дочка, завгосп одного з дитячих садків Святошинського району Києва. Виявляється, вона спілкувалася з мамою із 8 по 11 березня. Зараз дочка також перебуває в ізоляції.

У церкві, де побувала жінка незадовго до смерті, зараз обробляють РБК

Також в ізоляцію порекомендували відправити і двох співробітниць цього ж дитячого садка, які контактували із завгоспом. Обидві – жительки Коцюбинського під Києвом, вони також працюють у цьому ж дитячому садку – одна нянею, а друга помічником вихователя, а живуть у Святошинському районі.

Ми зв'язалися з однією з них. Однак жінка тільки почувши по телефону, що її турбує журналіст сказала: "У мене все добре", і кинула трубку. Завідувачка дитячим садком так само не захотіла пояснювати ситуацію.

У Радомишлі нам повідомили, що вже сьогодні, 14 березня поховали 71-річну жінку. "Родичі з розумінням поставилися до того, що вони перебувають в ізоляції і не можуть брати участь у похороні", – сказали в місцевій адміністрації.

РБК

Зараз біля будинку, де проживала жінка, стоїть поліція, але ситуація в місті спокійна.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

у Чернівецькій області з підозрою на коронавірус госпіталізували ще чотирьох осіб, серед них двоє дітей. Як повідомила пресслужба Чернівецької обласної державної адміністрації, пізно ввечері 13 березня в лікарню з підвищеною температурою потрапили мати і двоє дітей.

В Україні, станом на 14 березня, підтверджено три випадки захворювання коронавірусом COVID-19: у Чернівецькій області – два випадки і в Житомирській – один (летальний). Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України. "Всього з початку 2020 року до Центру громадського здоров'я надійшло 67 повідомлень про підозру на COVID-19 (3 випадки – підтверджені лабораторно, 61 – негативні, коронавірусу немає, 3 зразка досліджуються)", – йдеться в повідомленні.

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