На Київщині стривожилися через спалах коронавірусу: заразилася дочка експрем'єра Криму Джарти

У Київській області може бути ще близько 13 заражених коронавірусом осіб, серед яких дочка відомого українського політика, колишнього прем'єр-міністра Автономної Республіки Крим Василя Джарти Вікторія.

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Про серйозність ситуації в регіоні повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олександр Дубінський.

"У Романкові (де проживав Сергій Шахов) і Козині (де проживали люди, які з ним контактували) вже 13 підтверджених випадків коронавірусу. Це мій виборчий округ. І ще один сигнал всім нам – не стояти осторонь", – написав він.

OBOZREVATEL вдалося дізнатися, що одна із заражених – Вікторія Джарти, відома не тільки сімейними зв'язками з покійним політиком, а й своєю професійною діяльністю.

Жінка працює суддею. До 2014 року вона обіймала посаду заступниці глави Господарського суду м. Києва. Високу посаду Джарти отримала лише після 3 років роботи, що викликало чимало обговорень у мережі.

Дочка експрем'єра Криму Вікторія Джарти заразилася коронавірусом Українська правда

Дочка експрем'єра Криму Вікторія Джарти заразилася коронавірусом 24 канал

Не менш впливовим є чоловік судді – Валерій Павлович Омельченко. Валерій Павлович у 2012 році був обраний народним депутатом від Партії Регіонів. Відомий тим, що голосував за диктаторські закони Януковича "16 січня".

Дочка експрем'єра Криму Вікторія Джарти заразилася коронавірусом Еспресо

Відомо, що Вікторія Василівна Джарти є власницею будинку площею 611 кв. м у с. Романків під Києвом.

Будинок Джарти в Романкові fbi.media

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від групи "Довіра" Сергій Шахов став першим на Київщині хворим на коронавірус. Також захворіла його дружина. Саме з ними пов'язали нові випадки зараження.

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