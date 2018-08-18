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Віктор Муженко
Віктор Муженко
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Добровольцы на линии огня были вне правового поля

3.5тЧитати новину російською

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил о готовности принимать добровольцев в ряды Вооруженных сил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью ВВС Украина.

"В 2014 году многие добровольцы выполняли вместе с военнослужащими совместные боевые задачи, однако когда воинское подразделение получает приказ, то оно стоит и выполняет эти задачи. Что касается добровольцев, то, например, во время угрозы они могут оставить позиции и не понести никакой ответственности за это", - сказал Муженко.

Также он добавил, что "пребывание добровольцев на линии огня было вне правового поля".

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"Стояли и вопросы социальной защиты этих людей - кто в случае гибели выплачивает соответствующие компенсации так, как это делает государство с военнослужащими. К тому же многие спрашивают, а почему они не участники боевых действий?", отметил Муженко

"Мы готовы их принимать в ряды ВСУ. Тогда они имеют определенные внешние атрибуты, а также социальные гарантии от государства", - добавил он.

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Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Автор
Віктор МуженкоВіктор Муженко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело:censor.net.ua
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Комментарии на сайте не модерированы
Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
мацква помет свой разнесла По всему по миру И гнильем своим парашным Много что покрыла Но в итоге от нее тошнота И только Хер иди грызи, москаль, Место свое помни
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Banderacaput Sergey
Banderacaput Sergey
Украинцы - беспрестанно отсасывают у своих нерусских хозяев, в надежде получить у них очередную подачку... )
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
мужеложец петушарный, звать его сирожа что-то бздел тут по-вафлерски, на него похоже навонял не раз, не два, и подставил сраку посмотрите, люди, знайте, вот свинособака)))
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