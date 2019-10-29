Добровольці отримають УБД: монобільшість Ради зробила перший крок

Парламентська більшість у Верховній Раді України ухвалила у першому читанні законопроєкт 2045-1, який передбачає надання статусу учасника бойових дій бійцям добровольчих формувань.

Йдеться про тих захисників, які не увійшли до складу ЗСУ, МВС або Національної гвардії. Документ підтримав 321 парламентар в ході пленарного засідання Верховної Ради України у вівторок, 29 жовтня.

Характерно, що до парламенту було внесено два практично ідентичних законопроєкти – їхніми ініціаторами були "Європейська солідарність" і "Слуга народу". Однак монобільшість проголосувала за другий варіант. Свої підписи під ним також поставили представники "Голосу" і "Батьківщини".

Голосування за УБД для добровольців Скріншот відео

Голосування за фракціями за УБД для добровольців Скріншот відео

Зокрема зазначеним законопроєктом запропоновано доповнити Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту", додавши до переліку учасників бойових дій добровольців, а саме осіб, які в період до набуття чинності Законом України "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях", добровільно захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і безпосередньо виконували бойові завдання антитерористичної операції в районах її проведення не менше 30 календарних діб (незалежно від перерв).

УБД для добровольців

При цьому пропонується не поширювати цей статус на працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися і брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, а також осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (зокрема здійснювали волонтерську діяльність).

Законопроєктом пропонується також встановити механізм ухвалення рішення про надання статусу учасника бойових дій таким особам і встановлюються відповідні підстави.

Крім того, законопроєктом також пропонується поширити відповідні державні соціальні пільги та гарантії цих осіб на членів їхніх сімей.

"Ухвалення законопроєкту дозволить врегулювати правовий статус учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції у Донецькій і Луганській областях і не увійшли до складу офіційних формувань", – йдеться у пояснювальній записці до документу.

Також парламентарі підтримали скорочення підготовки законопроєкту до другого читання вдвічі. За це проголосували 318 нардепів.

Голосування за скорочення підготовки документу до другого читання вдвічі Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці вересня монобільшість президентської партії "Слуга народу" і представники інших політичних сил у Верховній Раді України ухвалили за основу в першому читанні проєкт закону №1224 про застосування ЗСУ техніки і зброї в особливий період.

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