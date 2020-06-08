Власти Миннеаполиса распустили полицейский департамент. Городской совет Миннеаполиса, где при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд, проголосовал за расформирование департамента полиции города. Об этом сообщает местное издание Star Tribune. Вместо департамента полиции будет создана специальная программа по общественной безопасности, которую будет координировать городской совет. Как конкретно она будет работать, пока неясно.

Тема нашего сегодняшнего занятия: "Карма, бессердечная ты с*ка".

Я уже в который раз убеждаюсь, если человек упорото левый - с Марксом и коммунизмом - он гарантированно еб*нутый. В итоге там обязательно вылезет какой-нибудь дедушка Ленин с лучшей в мире кубинской медициной.

И если человек упорото правый - со свастиками и Гитлером - он тоже гарантировано еб*нутый. Там обязательно полезут какие-нибудь погромы ромов.

Мне кажется, двупартийная система - определенно недостотаточна. Сложно выбрать между упорото левыми и упорото правыми. Туда бы щепотку адекватных посередине…

До нынешнего момента я был уверен, что составить конкуренцию Трампу в его несгибаемом желании на*бнуть все, до чего только дотянется - невозможно. Признаю. Я был не прав.

Крайне категорически неиллюзорно поддерживаю инициативу городского совета Минеаполиса. Главное - очень своевременную.

Дураков учить - только портить. Если не доходит через мозги, дойдет через задницу. Обязательно. Гарантированно. Законы кармы неотвратимы, как молот Тора. И когда за поставленные в одном предложении слова "расизм полиция антифа" будут просто п*здить - тогда урок можно будет считать выученным.

Черт, было бы сто баксов - я бы сейчас вложился в акции оружейных компаний. Такого взрывного роста на рынке оружия не будет, пожалуй, уже никогда.

А товарищу Трампу остается только закинуть ногу на ногу - и ждать переизбрания.

Ему теперь можно вообще нихрена не делать.

Переходим к задаче номер два. Уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания.

В пятницу, 5 июня, Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети. После этого они вернулись в район на двух машинах, вооружившись обрезками арматуры, и начали избивать чиновника. В процессе борьбы ему удалось оказать сопротивление и нокаутировать нескольких нападавших, однако один из них ударил его по голове железным прутом.

Затем они скрылись с места происшествия, бросив свои автомобили. "Эти чеченцы убежали от толпы местных и забрались на скалу, теперь не могут слезть, и народ вызвал МЧС", — приводит ресурс слова очевидцев.

Далее передаем слово нашему приглашенному лектору Николай Полозов:

"Я ещё подумал, какая знакомая фамилия. И тут Заир Смедля напомнил, это же был свидетель обвинения по делу против Ахтем Чийгоз. Правда на сам суд он побоялся прийти, но на предварительном следствии давал какие-то гадкие и лживые показания.

Этот Сейдаметов после начала оккупации Крыма перешёл на сторону пришельцев, в надежде получить для себя преференции от новых властей. А получил трубой по голове от чеченцев". - сообщает нам наш гестстар.

О том, что владеющим недвижимостью и землей - особенно на первой линии - крымчанам придется теперь узнать, что такое чеченские бригады по отжиму гостиниц, дедушка Ванга писал еще шесть лет назад. Аж специальный пост сделал.

А еще Диляверу придется узнать и где находятся села Беной и Дышне-Ведено, куда он будет писать письма своим детям, которых отправят туда участвовать в "контртеррористической операции по восстановлению конституционного строя".

Добро пожаловать в Россию, Дилавер.

Хотели камни с неба?

Ловите. В обе руки.

Все желания должны исполнятся.

А вас предупреждали.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!