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"Добре подумайте!" Гордон зчепився з Кошулинським через погрози вбивством

1.6тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти від "Свободи" Руслан Кошулинський не засудив своїх однопартійців Ірину Фаріон та Ігоря Степуру за погрози вбивством журналісту Дмитру Гордону.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" Гордон попросив політика дати оцінку скандальним висловлюванням його колег. Однак Кошулинський не засудив їх, порадивши журналісту бути обережним у висловлюваннях.

"Захищайте себе законно. Тільки суд вирішить, хто правий. Моя порада вам особисто: не рекомендую робити певні заяви, недобре подумавши. Перш ніж робити певні заяви, добре подумайте", — заявив він.

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"Це ваші люди, дайте їм оцінку! Це добре? Це Європа?" — обурився у відповідь Гордон.

Однак Кошулинський все одно відмовився від прямої відповіді, заявивши, що оцінку Фаріон і Степурі повинні дати виключно правоохоронні органи і суд.

"Я не є власником жодного члена партії, якщо хтось із них порушує закон, то повинен відповідати згідно з законом", — заявив він.

Руслан Кошулинський і Дмитро Гордон

Руслан Кошулинський і Дмитро Гордон

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Гордону до офісу підкинули відрізану голову. За словами журналіста, за цим стоїть кандидат у президенти України.

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Особи
Руслан КошулинськийДмитро ГордонІрина Фаріон
Місце
Україна
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