Добкін повісив на груди георгіївську стрічку і привітав діда з перемогою. Фото та відео

Юрій Сергієнко Суспільство 19:08, 9.05.2020 Оновлено: 19:12, 9.05.2020

Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Михайло Добкін похвалився фото з георгіївською стрічкою та привітав свого діда з Днем перемоги.

Знімок із забороненою символікою він опублікував в своєму Telegram-каналі (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"Війна війною, а польова каша за розкладом. Традиціям не зраджуємо. За "День перемоги!" Дякую діду за перемогу", – зазначив екснардеп.

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До цього він привітав ветеранів зі святом, а також поклав квіти до меморіалу Слави в Харкові.

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Заззначимо, що в Україні заборонено виробництво та пропаганда георгіївської стрічки.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який скасовує цю заборону. Автором став нардеп від "Опозиційною платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

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