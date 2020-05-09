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9 травня • оновлено в 19:39
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Добкін повісив на груди георгіївську стрічку і привітав діда з перемогою. Фото та відео

2.4т
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Колишній народний депутат від "Партії регіонів" Михайло Добкін похвалився фото з георгіївською стрічкою та привітав свого діда з Днем перемоги.

Знімок із забороненою символікою він опублікував в своєму Telegram-каналі (щоб подивитися фото і відео, проскрольте новину до кінця).

"Війна війною, а польова каша за розкладом. Традиціям не зраджуємо. За "День перемоги!" Дякую діду за перемогу", – зазначив екснардеп.

Добкін повісив на груди георгіївську стрічку і привітав діда з перемогою

До цього він привітав ветеранів зі святом, а також поклав квіти до меморіалу Слави в Харкові.

Заззначимо, що в Україні заборонено виробництво та пропаганда георгіївської стрічки.

Як повідомляв OBOZREVATEL , у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який скасовує цю заборону. Автором став нардеп від "Опозиційною платформи – За життя" Нестор Шуфрич.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
День Перемоги
Особа
Михайло Добкін
Місце
Україна Харків
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