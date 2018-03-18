Будівництво Кримського мосту: росіян попередили про небезпеку

Кримський міст буде небезпечний з першого дня його відкриття, адже він будується в небезпечному місці.

"Я думаю обов'язково під вибори, навіть завтра або післязавтра, вони скажуть, що вже запустили технічну дорогу, по якій Путін проїхав, і вже патріарх благословив, і взагалі це сама сакральна дорога, і через цю дорогу ми отримуємо світле майбутнє", – розповів в коментарі "Обозревателю" генеральний директор телеканалу ATR Ленур Іслямов.

Він нагадав, що міст будується на рухомих тектонічних плитах, а про небезпеку будівництва на цій ділянці попереджали всі міжнародні експерти ще в радянські часи.

"Міст на сантиметр піде в ліво-право і цього вже буде достатньо для того, що по ньому їздити не можна буде. Він буде небезпечний з першого дня", – говорить Іслямов.

Але додав: "Нехай роблять. По ньому, якщо встигнуть, то встигнуть виїхати до себе в Росію. Ось це вони може встигнуть, а так будуть вплав".

Як раніше повідомляв "Обозреватель", завершення будівництва Керченського мосту потрібно Кремлю, щоб урочисто перерізати стрічку під видом турботи про кримчан.