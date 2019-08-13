До Землі мчить гігантський астероїд: астрономи прояснили загрозу зіткнення

Астероїд 2006 QV89, який наближається до Землі, не може з нею зіткнутися через траєкторію руху.

До такого висновку дійшли астрономи університету Гавайських островів, передають "РИА-Новости".

"На жаль, ми не змогли простежити за ще одним небезпечним об'єктом, астероїдом 2019 NX5, який зблизився із Землею в середині липня, коли у нас не було доступу до телескопів. Ми дуже задоволені, що нам вдалося зловити 2006 QV89 до того, як закрилося вікно спостережень, і ще більше раді тому, що цей об'єкт не зіткнеться з планетою", – заявив астроном Девід Толен.

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Астероїд наближається до Землі РІА Новини

Повідомляється, що це небесне тіло належить до так званих "аполлоновських астероїдів" –малих небесних тіл, що проходять порівняно близько від Сонця. Тому 2006 QV89 відвідує околиці Землі досить часто, але через це виникають складності з визначенням його орбіти й оцінкою реальної небезпеки.

Найближче зближення астероїда з Землею відбудеться на початку вересня, але фахівці за допомогою надчутливого телескопа змогли довести, що ні під час нинішнього зближення, ні наступного року, вони не зіткнуться.

Також розрахунки показують, що дуже мала ймовірність, що це відбудеться в наступні сто років, так що тепер 2006 QV89 не відноситься до потенційно небезпечних навколоземних астероїдів

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Землі також мчить великий астероїд Апофіс. Чи становить він загрозу для Землі залежить від того, на якій висоті він пройде.

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