''До якої низькості опустився!'' Філарет відповів на погрози Кирила через Томос

Лист патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія з погрозами є ознакою слабкості.
Таку думку висловив почесний патріарх Православної Церкви України Філарет, повідомляє "Укрінформ". На його думку, сильна людина ніколи не опуститися до погроз.
"Московські патріархи йшли проти волі Божої і терплять крах. Ось останній виступ патріарха Кирила проти Вселенського патріарха. Я коли прочитав те, що написав патріарху Варфоломію патріарх Кирило, подумав: до якої низькості опустився патріарх, виступає проти свого побратима – Вселенського патріарха, і так його принижує. І це ознака слабкості", – сказав він.
Патріарх Філарет
112 Україна
Як повідомляв OBOZREVATEL :
31 грудня глава РПЦ Кирило написав листа Вселенському патріарху Варфоломію з вимогою відмовитися від надання Україні Томосу.
Вселенський патріарх Варфоломій у суботу, 5 січня, підписав Томос про надання автокефалії Православній церкві України.
6 січня текст-оригінал Томосу про надання автокефалії Православної церкви України вручили предстоятелю Православної церкви України Митрополиту Київському Епіфанію.
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