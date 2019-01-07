''До якої низькості опустився!'' Філарет відповів на погрози Кирила через Томос

Лист патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія з погрозами є ознакою слабкості.

Таку думку висловив почесний патріарх Православної Церкви України Філарет, повідомляє "Укрінформ". На його думку, сильна людина ніколи не опуститися до погроз.

"Московські патріархи йшли проти волі Божої і терплять крах. Ось останній виступ патріарха Кирила проти Вселенського патріарха. Я коли прочитав те, що написав патріарху Варфоломію патріарх Кирило, подумав: до якої низькості опустився патріарх, виступає проти свого побратима – Вселенського патріарха, і так його принижує. І це ознака слабкості", – сказав він.

Патріарх Філарет 112 Україна

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