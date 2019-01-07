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''До якої низькості опустився!'' Філарет відповів на погрози Кирила через Томос

8.8тЧитати матеріал російською

Лист патріарха РПЦ Кирила до Вселенського патріарха Варфоломія з погрозами є ознакою слабкості.

Таку думку висловив почесний патріарх Православної Церкви України Філарет, повідомляє "Укрінформ". На його думку, сильна людина ніколи не опуститися до погроз.

"Московські патріархи йшли проти волі Божої і терплять крах. Ось останній виступ патріарха Кирила проти Вселенського патріарха. Я коли прочитав те, що написав патріарху Варфоломію патріарх Кирило, подумав: до якої низькості опустився патріарх, виступає проти свого побратима – Вселенського патріарха, і так його принижує. І це ознака слабкості", – сказав він.

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Патріарх Філарет

Патріарх Філарет

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Незалежність УПЦ
Особи
Патріарх ФіларетПатріарх Кирило
Місце
Україна
Теги
Томосєдина церква
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Слепцов Егор
Слепцов Егор
А до хохлов похоже начало доходить что их наипали и бармалей всем 40 млн шароварникам нехило так присунул в анус. Бармалеюшкаих СЦУками окрестил, отписал себе кучу приходов а самих чубатых загнал в резервацию под названием украина.
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Значит больно ударили "московские патриархи", коль так запел филька. Когда же наконец мы вылезем из этого дерьма, куда ты нас завел?
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Кацапочленорылые никому никогда не были братьями, они только прикидываются, а гундяевщину ещё осудят - придет время.
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