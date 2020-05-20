До якого числа продовжили карантин в Україні: пояснення

З 22 травня в Україні послаблюють обмеження, введені через епідемію COVID-19. При цьому вони продовжені до 22 червня.

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Таким чином країна переходить на адаптивну модель карантину. Що це означає, які обмеження знімуть і в яких регіонах, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

liga.net

Адаптивна модель дозволить регіональним комісіям ТЕБ та НС посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання; або послаблювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмеженням на загальнонаціональному рівні, а епідемічна ситуація відповідає трьом певним критеріям.

Обмеження зніматимуть у регіонах, де середня кількість нових випадків коронавірусу за останні сім днів не перевищує 12 осіб на 100 тисяч населення; завантаження ліжок в лікарнях для лікування хворих на COVID-19 становить менш ніж 50%; середня кількість тестувань методами ПЛР та імуноферментного аналізу становить більш ніж 12 осіб на 100 тисяч населення за останній тиждень.

Що буде дозволено з 22 травня

Проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів (заходи за участю понад 50 осіб узгоджуються з Міністерством охорони здоров'я).

Проведення релігійних заходів (не більше ніж одна особа на 10 квадратних метрів).

Робота міського (крім метрополітену), приміського і внутрішньообласного транспорту.

Робота готелів (без ресторанів)

Що дозволять із 25 травня

Робота метрополітенів.

Відвідування закладів дошкільної освіти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення щодо продовження карантину і пом'якшення деяких обмежень Кабінет міністрів ухвалив 20 травня.

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