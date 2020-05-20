Головна Новини
20 травня • оновлено в 18:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

До якого числа продовжили карантин в Україні: пояснення

  • Карантин в Україні продовжений до 22 червня

  • З 22 травня обмеження будуть ослаблені

  • Країна переходить на адаптивну модель карантину

Читати матеріал російською

З 22 травня в Україні послаблюють обмеження, введені через епідемію COVID-19. При цьому вони продовжені до 22 червня.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таким чином країна переходить на адаптивну модель карантину. Що це означає, які обмеження знімуть і в яких регіонах, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

До якого числа продовжили карантин в Україні: пояснення

liga.net

Адаптивна модель дозволить регіональним комісіям ТЕБ та НС посилювати протиепідемічні обмеження на місцях у разі виявлення спалахів захворювання; або послаблювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмеженням на загальнонаціональному рівні, а епідемічна ситуація відповідає трьом певним критеріям.

Обмеження зніматимуть у регіонах, де середня кількість нових випадків коронавірусу за останні сім днів не перевищує 12 осіб на 100 тисяч населення; завантаження ліжок в лікарнях для лікування хворих на COVID-19 становить менш ніж 50%; середня кількість тестувань методами ПЛР та імуноферментного аналізу становить більш ніж 12 осіб на 100 тисяч населення за останній тиждень.

До якого числа продовжили карантин в Україні: пояснення

Що буде дозволено з 22 травня

  • Проведення спортивних заходів до 50 осіб і без глядачів (заходи за участю понад 50 осіб узгоджуються з Міністерством охорони здоров'я).

  • Проведення релігійних заходів (не більше ніж одна особа на 10 квадратних метрів).

  • Робота міського (крім метрополітену), приміського і внутрішньообласного транспорту.

  • Робота готелів (без ресторанів)

Що дозволять із 25 травня

  • Робота метрополітенів.

  • Відвідування закладів дошкільної освіти.

До якого числа продовжили карантин в Україні: пояснення

Як повідомляв OBOZREVATEL, рішення щодо продовження карантину і пом'якшення деяких обмежень Кабінет міністрів ухвалив 20 травня.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Теми
Коронавірус Карантин в Україні
Особа
Денис Шмигаль
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
2
Треш
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 5955. Померли: 564.

  • У світі захворіли понад 4,9 млн осіб, загинули – 323 тисячі.

  • Лікарі заявили про нове небезпечне ускладнення при COVID-19.

  • Протягом тижня Швеція, яка не вводила карантин, стала лідером в Європі за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

  • У Нідерландах працівник хутряної ферми, де розводять норок, заразився коронавірусом від тварини.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги