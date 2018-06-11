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До відома СБУ: в Криму засікли російських "зірок". Фотофакт

2.7тЧитати новину російською

У дитячому центрі "Артек" в анексованому Криму, де пройшли святкові заходи, які відвідали російські артисти, частина з яких не входить в так званий "чорний список" Міністерства культури.

Фото оприлюднено у Twitter-аккаунті RoksolanaToday & Крим.

"Артек. Дивіться, хто не здох", - сказано в підписі до фотографії.

На концерт приїхали, зокрема, Лев Лещенко, Олег Газманов, Микола Басков, Лариса Доліна та Євген Петросян.

"Артек фестивалив. Якщо цікаво - подивіться. Може, кого немає ще в гастрольних списках СБУ", - йдеться у підписі.

До слова, в переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, оприлюдненому Міністерством культури, відсутні Микола Басков і Євген Петросян.

Як повідомляв OBOZREVATEL , останній ра з "чорного списку" російських діячів культури оновлювався 8 червня 2018 року. У нього були включені письменник-фантаст Василь Сахаров і актор Максим Щоголєв.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "Обозреватель".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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