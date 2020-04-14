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14 квітня • оновлено в 23:10
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До Великодня! Україна погодила обмін полоненими з "Л/ДНР"

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Обмін полоненими між Україною і терористами "Л/ДНР" повинен відбутися до православного Великодня, 19 березня.

Як повідомила спецпредставник глави ОБСЄ Хайді Грау, у вівторок, 14 квітня, учасники гуманітарної групи ТКГ узгодили всі подробиці обміну.

"На виконання принципової домовленості, досягнутої тристоронньою контактною групою за участю представників окремих районів Донецької та Луганської областей України, робоча група ТКГ з гуманітарних питань сьогодні погодила деталі майбутнього взаємного звільнення і обміну особами, які утримуються в зв'язку з конфліктом на сході України", – сказано в заяві.

Україна проведе ще один обмін полоненими з "Л/ДНР"

Україна проведе ще один обмін полоненими з "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна чекає від Росії підтвердження про обмін полоненими з "Л/ДНР", який має відбутися до 17 квітня.

У той же час він відзначав, що вільній Україні повернуть тільки деяких людей, без застосування формули "всіх на всіх".

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі Обмін полоненими
Місце
Україна
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