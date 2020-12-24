До України з російської в'язниці повернувся колишній охоронець Яроша

Незаконно засуджений в Росії військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернувся в Україну.

Про це повідомили в Facebook FreeShumkov. Шумкова зустріли родичі і друзі в пункті пропуску Бачівськ на кордоні з РФ в Сумській області.

24 грудня закінчився термін незаконного ув'язнення Шумкова, тому він підлягав депортації як персона нон грата на території РФ.

Шумков повернувся до України Facebook

Тітка українця Людмила Шумкова повідомила 24 грудня о Facebook, що вранці о 9:00 за московським часом російські спецслужби повезли Шумкова з Твері до кордону для депортації.

28-річний Шумков входив в охорону екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша в 2014-2015 роках.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що досягнуті домовленості з Росією щодо повернення українця на батьківщину.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня його виявили в російському СІЗО.

Процес повернення додому відбувся в пункті пропуску Бачівськ у Сумській області Facebook FreeShumkov

Шумкова зустрічали рідні, соратники і журналісти Facebook FreeShumkov

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Шумкова затримали російські прикордонники на пункті пропуску в Брянській області нібито при спробі в'їзду в Росію в серпні 2017 року. Колишній охоронець Яроша заявив, що його викрали на території України. На момент зникнення Шумков був військовослужбовцем ЗСУ.

У грудні 2018 року суд засудив його до 4 років в'язниці за участь в "Правом секторі".