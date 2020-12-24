До України з російської в'язниці повернувся колишній охоронець Яроша

Незаконно засуджений в Росії військовослужбовець ЗСУ Олександр Шумков 24 грудня повернувся в Україну.

Про це повідомили в Facebook FreeShumkov. Шумкова зустріли родичі і друзі в пункті пропуску Бачівськ на кордоні з РФ в Сумській області.

24 грудня закінчився термін незаконного ув'язнення Шумкова, тому він підлягав депортації як персона нон грата на території РФ.

Тітка українця Людмила Шумкова повідомила 24 грудня о Facebook, що вранці о 9:00 за московським часом російські спецслужби повезли Шумкова з Твері до кордону для депортації.

28-річний Шумков входив в охорону екслідера "Правого сектора" Дмитра Яроша в 2014-2015 роках.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомляла, що досягнуті домовленості з Росією щодо повернення українця на батьківщину.

Шумков служив за контрактом в Збройних силах України в селі Чорнобаївка Білозерського району Херсонської області, жив у Херсоні. Він не повернувся після служби додому 17 серпня 2017 року. 29 вересня його виявили в російському СІЗО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Шумкова затримали російські прикордонники на пункті пропуску в Брянській області нібито при спробі в'їзду в Росію в серпні 2017 року. Колишній охоронець Яроша заявив, що його викрали на території України. На момент зникнення Шумков був військовослужбовцем ЗСУ.

У грудні 2018 року суд засудив його до 4 років в'язниці за участь в "Правом секторі".