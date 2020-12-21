До України з російської в'язниці повернеться колишній охоронець Яроша

Незаконно засуджений у Росії Олександр Шумков 24 грудня повернеться в Україну. Він був охоронцем екслідера "Правого сектору" Дмитра Яроша.

Про це в Telegram повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Його має зустріти український консул.

"Ми вже домовилися, що його зустрічатиме консул. Але ми знаємо, що вже ухвалили рішення деякі російські судді, що його переведуть для тимчасового утримання. Потім потрібно буде багато дій зробити, щоб його повернули додому, до Одеси. Нам усім потрібно говорити про те, щоб Шумкова вони не затримували", – сказала вона під час онлайн-презентації "Депутате, допоможи в'язням Кремля".

Також Денісова зазначила, що отримала відповідь від російської омбудсменки Тетяни Москалькової за її запитом на поїздку до окупованого Росією Криму для перевірки умов утримання ув'язнених.

Крім того, українська обмудсменка звернулася до глави Федеральної служби виконання покарання РФ Олександра Калашникова, щоб її допустили до 12 кримчан, яких утримують у в'язницях Башкортостану.

"Я отримала відповідь, що вона (Москалькова) надіслала такий лист на узгодження у ФСВП Росії, тому я чекаю", – сказала Денісова.

Вона нагадала, що зараз країна-агресор переслідує 130 громадян України.

Telegram Людмили Денисової.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Шумкова затримали російські прикордонники на пункті пропуску в Брянській області нібито під час спроби в'їзду до Росії в серпні 2017 року. Колишній охоронець Яроша заявив, що його викрали на території України.

У грудні 2018 року суд засудив його до 4 років в'язниці за участь у "Правому секторі".