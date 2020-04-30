До України із Китаю 30 квітня прибув 25-ий літак, який доставив медичну допомогою для боротьби з коронавірусом COVID-19.

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Про це під час брифінгу заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. За його словами, серед іншого борт доставив 400 тисяч респіраторів для лікарів, інформує пресслужба ОП.

"Вони будуть доставлені сьогодні та завтра по усіх лікарнях, що працюють з COVID-19, а також 50 тисяч спеціальних щитків захисних пластикових, у яких працюють лікарі та фахівці лабораторних центрів", – сказав Тимошенко.

До України з Китаю прибув черговий літак із меддопомогою president.gov.ua

Заступник керівника Офісу президента додав, що нині нестачі засобів індивідуального захисту немає. Він уточнив, що закупи медичних товарів далі проводитиме Міністерство охорони здоров’я.

До України з Китаю прибув черговий літак із меддопомогою president.gov.ua

"Ми побороли кризу. Саме це було нашим завданням. Далі усі закупки проводить МОЗ. Потім допомогу доставлятимуть, як літаками, так і морем, поїздами. А також закуповувати засоби захисту в Україні", – заявив Тимошенко.

До України з Китаю прибув черговий літак із меддопомогою president.gov.ua

Він додав, що до розробки вітчизняних тест-систем усе необхідне держава закуповувала в Китаї, а також у Кореї.

"Адже Китай налагодив виробництво найпершим, а в Кореї – виробництво костюмів, тому ми закуповуємо в них їх", – сказав заступник керівника ОП.

Варто зауважити, що Тимошенко також анонсував звіт Офісу президента щодо роботи благодійних фондів і те, на які потреби були витрачені гроші.

До України з Китаю прибув черговий літак із меддопомогою president.gov.ua

До України з Китаю прибув черговий літак із меддопомогою president.gov.ua

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