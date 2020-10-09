До України в п'ятницю повернеться тепло: синоптики попередили про високу небезпеку пожеж

Погода в Україні в п'ятницю, 9 жовтня, буде теплою, опадів синоптики майже не прогнозують. При цьому в деяких областях оголошено надзвичайний рівень небезпеки.

Мінімальна температура повітря вдень сягне 15 градусів, максимальна – 23 тепла, повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Невеликі дощі можуть піти тільки в деяких регіонах Одеської області.

У західних областях країни очікується +17+19 градусів (вночі +6+13), на сході до 20-22 тепла (вночі +6+8).

На півночі прогнозують від 19 до 21 градуса (вночі +9+13), але найтепліше буде в південних областях – 21-23 тепла (вночі +11+13).

У Києві вночі повітря прогріється до 12-14 градусів, вдень +19+21.

Також на сході, в більшості районів Одеської області утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала теплі вихідні 10 і 11 жовтня.