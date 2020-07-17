До України увірвуться дощі з грозами та шквалами: прогноз погоди на суботу

Юрій Сергієнко Суспільство 21:02, 17.07.2020 Оновлено: 21:11, 17.07.2020

У суботу, 18 липня, погода в Україні буде переважно сухою і теплою, проте в деяких регіонах прогнозуються опади.

За даними Українського гідрометцентру, дощі з грозами очікуються на заході країни.

Так, 18 липня в західних областях, вночі в Донецькій і Луганській областях грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вдень у Карпатах та на Закарпатті місцями значні дощі.

Температура повітря вдень на заході досягне 24 градусів, вночі до 15 тепла.

Найспекотніше буде на півдні – до +30 вдень, вночі до 17 тепла. У північних областях +28 вдень, вночі від 15 до 17 тепла.

На сході країни вдень температура підніметься до 28 градусів, вночі – до +17.

У Києві в суботу вдень 26-28 тепла, вночі +15+17, без опадів.

Прогноз погоди на 18 липня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вихідні, 18 і 19 липня, синоптики спрогнозували спеку до 32 градусів, а також сильні дощі з грозами.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Верещук іде в мери Києва: в які скандали встигла потрапити кандидатка від "Слуги народу"

Світоліна зробила камбек і виграла турнір в Німеччині

Україна стала найбіднішою країною Європи

Корнієнко оголосив про "кінець епохи бідності": гроші опускаються, все заасфальтовано

Корнієнко в Раді переплутав мікрофон з телефоном. Відео курйозу