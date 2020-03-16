До України увірветься тепло: синоптикиня уточнила прогноз погоди

У вівторок, 17 березня, на зміну морозній і вітряній погоді до України прийде потепління.

Температура повітря становитиме протягом дня +5… +9, а на заході навіть +7… +12 градусів. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, пік цього весняного потепління припаде на кінець робочого тижня – четвер-п’ятницю, 19-20 березня, коли стовпчики термометрів показуватимуть +12… +17 градусів.

17 березня в Україні очікується потепління

Цього ж вівторка у більшості областей переважатиме суха погода, і тільки на заході та півночі атмосферний фронт зумовить невеликий дощ. Вітер буде західним і лагідним.

У Києві 17 березня існує ймовірність невеликого дощу. Температура повітря вдень коливатиметься до +7 градусів.

"Потім тепло рвоне і вже у середу, четвер та п’ятницю суттєво підвищиться температура повітря. Пік очікується у четвер, до +15 чи й +16", – прогнозує синоптикиня.

Карта погоди в Україні 17 березня Facebook/Наталія Діденко

Водночас вона підкреслює, що вже в неділю, 22 березня, погода значно ускладниться – знову очікується похолодання і навіть мокрий сніг.

"Але це буде потім, а поки – зустрічаємо потепління. І залишаємося людьми – нормально хвилюємося, по сто разів перевіряємо сайти, яким можна довіряти, нічого й нікого не перебільшуємо і стежимо за свіжими прогнозами погоди", – порадила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, в Україні в другій половині березня очікується поліпшення погодних умов.

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