До України увірветься тепло: синоптики уточнили прогноз погоди

В Україні в понеділок, 4 листопада, різко зміниться погода. Температура повітря поповзе вгору і практично по всій території буде без опадів.
Винятком в цей день стане Ужгород, де пройдуть сильні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прохолодніше буде на сході країни, тут температура повітря підніметься лише до +11. У центрі очікується +15...+17 градусів. У південних регіонах буде до +20 градусів. На заході України +16...+18.
У Києві в понеділок буде +15...+17 градусів і без опадів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози.
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