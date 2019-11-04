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4 листопада • оновлено в 06:24
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До України увірветься тепло: синоптики уточнили прогноз погоди

1.6т Читати матеріал російською

В Україні в понеділок, 4 листопада, різко зміниться погода. Температура повітря поповзе вгору і практично по всій території буде без опадів.

Винятком в цей день стане Ужгород, де пройдуть сильні дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Потеплішає до +20 ºC: прогноз погоди в Україні на 4 листопада від ObozTV

Прохолодніше буде на сході країни, тут температура повітря підніметься лише до +11. У центрі очікується +15...+17 градусів. У південних регіонах буде до +20 градусів. На заході України +16...+18.

У Києві в понеділок буде +15...+17 градусів і без опадів.

До України увірветься тепло: синоптики уточнили прогноз погоди

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні і лютому в Україні очікуються рекордні за останні 30 років морози.

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Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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