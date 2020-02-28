До України увірветься сніг і ураган: які області під ударом

В Україні в п'ятницю, 28 лютого, різко погіршиться погода. Негода обрушиться на західні і східні регіони країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних регіонах очікуються сильні опади: сніг і мокрий сніг.

При цьому температура повітря складе до +6 градусів. На сході країни буде до 7 градусів, прогнозуються сильні опади у вигляді мокрого снігу. У центрі і на півдні країни при цьому буде сухо і сонячно. У центральних регіонах температура повітря складе +6 градусів, а в південних – до +9.

У той же час тут очікуються сильні пориви вітру.

"28 лютого в південних, центральних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с, в Херсонській і Запорізькій областях вночі до 24 м с (І рівень небезпеки, жовтий)", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав аномальний прогноз на літо-2020 на Україні. За його словами, в країні очікуються температурні гойдалки.

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