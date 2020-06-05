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5 червня • оновлено в 13:56
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До України увірветься літо: синоптикиня уточнила прогноз погоди на вихідні

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В Україні у суботу та неділю, 6-7 червня, очікується тепла погода, але подекуди з дощами.

Такий прогноз на найближчі вихідні дала синоптикиня Наталія Діденко. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши карти погодних явищ.

За її словами, 6 червня стовпчики термометрів піднімуться протягом дня до +24… +29 градусів. Найсвіжіше буде на заході та у Житомирській області – там стовпчики термометрі покажуть +18… +23.

В Україні 6 червня та на Трійцю буде тепло

В Україні 6 червня та на Трійцю буде тепло

Поступово підвищуватиметься температура повітря і на півночі, навіть уночі – зокрема, передбачається +12… +16 градусів.

Вітер по країні очікується переважно південний, помірний. А дощі та грози в суботу пройдуть у північних, центральних та місцями у західних областях. На решті території опадів не буде.

Карта погоди в Україні

Карта погоди в Україні

Facebook/Наталія Діденко

На Трійцю у неділю, 7 червня, грозові дощі пройдуть лише у західній частині. А загалом в Україні переважно буде сухо і спекотно – до +25… +30, і на заході до +21… +24 градусів.

У Києві 6 червня очікується дощ із грозою і +25, а 7-го буде без опадів, +27 градусів.

"Літо обживається нарешті в Україні, будемо йому радіти, але не забувати про увагу та обережність. І до свого здоров’я, і до себе, і до свіжих прогнозів погоди", – закликала Діденко.

Карта погоди в Україні

Карта погоди в Україні

Facebook/Наталія Діденко

Скриншот

Скриншот

Facebook/Наталія Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозами більшості синоптиків, відчутне потепління почнеться в Україні з 5 червня. Загалом середня температура протягом першого місяця літа очікується на рівні +18…+22 градуси. Це на 1-1,5 градуса тепліше від звичайних показників за попередні роки.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Місце
Україна
Теги
погода синоптик
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