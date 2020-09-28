До України рухається циклон дощів: синоптикиня дала прогноз на 29 вересня

Погоду в Україні у вівторок, 29 вересня, визначатиме активний циклон із Австрії та Угорщини під назвою Зора, який зумовить у більшості областей сильні дощі.

Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Окрім погодних змін, вона також попередила метеочутливих українців про магнітні бурі 29-30 вересня, які можуть вплинути на погіршення їхнього самопочуття.

Так, 29 вересня у західних областях країни, а також на Вінниччині та Одещині можливі сильні зливи з грозами. Опади дотягнуть, але меншою мірою, й до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму.

До України насувається циклон Зора. Facebook Наталка Діденко

На решті території України цього дня значних опадів не передбачається. Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня становитиме +18… +23 градуси, на півдні тепліше – до +24… +28.

Карта дощів в Україні. Facebook Наталка Діденко

У Києві на вівторок значних дощів теж не прогнозують, у місті буде ще досить тепло – приблизно +20 градусів. Тоді як 30 вересня в столиці відчутно похолодає.

"Так що прискачуть і циклон, і магнітні бурі – самі розумієте, треба поберегтися. Як саме – кожен вже знає свої слабкі боки, тому – без надмірної активності. Це ж осінь, всяке буває", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Прогноз синоптикині. Facebook Наталка Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, початок жовтня в Україні буде теплим, але до кінця місяця значно похолодає, і температура повітря знизиться до нуля.