До України рухається циклон дощів: синоптикиня дала прогноз на 29 вересня

Погоду в Україні у вівторок, 29 вересня, визначатиме активний циклон із Австрії та Угорщини під назвою Зора, який зумовить у більшості областей сильні дощі.

Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко. Окрім погодних змін, вона також попередила метеочутливих українців про магнітні бурі 29-30 вересня, які можуть вплинути на погіршення їхнього самопочуття.

Так, 29 вересня у західних областях країни, а також на Вінниччині та Одещині можливі сильні зливи з грозами. Опади дотягнуть, але меншою мірою, й до більшості центральних областей, південної частини, окрім Запоріжжя та Криму.

На решті території України цього дня значних опадів не передбачається. Вітер буде східний та південно-східний, поривчастий. Температура повітря протягом дня становитиме +18… +23 градуси, на півдні тепліше – до +24… +28.

У Києві на вівторок значних дощів теж не прогнозують, у місті буде ще досить тепло – приблизно +20 градусів. Тоді як 30 вересня в столиці відчутно похолодає.

"Так що прискачуть і циклон, і магнітні бурі – самі розумієте, треба поберегтися. Як саме – кожен вже знає свої слабкі боки, тому – без надмірної активності. Це ж осінь, всяке буває", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами народного синоптика Леоніда Горбаня, початок жовтня в Україні буде теплим, але до кінця місяця значно похолодає, і температура повітря знизиться до нуля.