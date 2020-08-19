До України прийдуть грозові дощі: синоптик попередила, в яких регіонах чекати на опади
Погода в Україні у четвер, 20 серпня, буде спекотною, проте в деяких областях очікуються опади.
Синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook спрогнозувала грозові дощі на півночі країни, уздовж лінії Харківщині-Дніпро з районами Миколаївської області. Також залишиться ймовірність опадів на заході.
Температура повітря в четвер по країні коливатиметься від 26 до 32 тепла, на півдні +32+34. Прохолодніше всього буде в західних областях – 24-28 градусів.
У Києві 20 серпня очікується +30+32, можливі короткочасні дощі та грози. Трохи ослабне спека в столиці 21-22 серпня, проте на День прапора і День незалежності температура повітря знову підніметься.
Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.