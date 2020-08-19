До України прийдуть грозові дощі: синоптик попередила, в яких регіонах чекати на опади

Погода в Україні у четвер, 20 серпня, буде спекотною, проте в деяких областях очікуються опади.

Синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook спрогнозувала грозові дощі на півночі країни, уздовж лінії Харківщині-Дніпро з районами Миколаївської області. Також залишиться ймовірність опадів на заході.

Температура повітря в четвер по країні коливатиметься від 26 до 32 тепла, на півдні +32+34. Прохолодніше всього буде в західних областях – 24-28 градусів.

У Києві 20 серпня очікується +30+32, можливі короткочасні дощі та грози. Трохи ослабне спека в столиці 21-22 серпня, проте на День прапора і День незалежності температура повітря знову підніметься.

Карта погоди на 20 серпня. Facebook Наталії Діденко

Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальниця відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко заявила, що через глобальну зміну клімату літо в Україні може тривати не три, а чотири місяці.

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