До України прийдуть дощі й похолодання: синоптикиня дала прогноз на вихідні

В Україні 23 серпня, у День державного прапора, та 24 серпня, у День незалежності, очікуються дощі з грозами та похолодання у частині регіонів країни.

Як повідомила у своєму Telegram синоптикиня Наталка Діденко, у неділю атмосферний фронт зумовить опади у західних областях і знизить температуру повітря до +24+28 градусів.

"На решті території України 23-го серпня очікується суха погода з температурою повітря +25+30 градусів", – зазначила Діденко.

За її словами, 24 серпня фронт посунеться далі, тому у День Незалежності дощі очікуються у північній частині країни, окрім Сумщини. У решті регіонів буде сухо.

"Температура повітря в понеділок на Півночі та Заході буде невисокою, комфортною, +23+26 градусів. На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26+31 градус", – зазначила синоптикиня.

У Києві 23 серпня потепліє до +28+29 градусів, буде сонячно та сухо, повідомила Діденко, а в День Незалежності у столиці "є шанси на дощ". Температура повітря там знизиться до +23+25 градусів.

До України прямує атмосферний фронт із Європи. Telegram Наталки Діденко

Синоптикиня дала прогноз на святкові вихідні в Україні. Telegram Наталки Діденко

В Україні очікується похолодання. Telegram Наталки Діденко

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