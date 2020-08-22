До України прийдуть дощі й похолодання: синоптикиня дала прогноз на вихідні

У неділю, 23 серпня, у західних областях очікуються дощі з грозами і зниження температури
У понеділок, 24 серпня, опади "посунуться" у північні регіони, окрім Сумщини
У решті областей буде сухо і сонячно
В Україні у святкові вихідні очікуються дощі й похолодання.
В Україні 23 серпня, у День державного прапора, та 24 серпня, у День незалежності, очікуються дощі з грозами та похолодання у частині регіонів країни.
Як повідомила у своєму Telegram синоптикиня Наталка Діденко, у неділю атмосферний фронт зумовить опади у західних областях і знизить температуру повітря до +24+28 градусів.
"На решті території України 23-го серпня очікується суха погода з температурою повітря +25+30 градусів", – зазначила Діденко.
За її словами, 24 серпня фронт посунеться далі, тому у День Незалежності дощі очікуються у північній частині країни, окрім Сумщини. У решті регіонів буде сухо.
"Температура повітря в понеділок на Півночі та Заході буде невисокою, комфортною, +23+26 градусів. На Сході, Півдні та в центральній частині України 24-го серпня очікується +26+31 градус", – зазначила синоптикиня.
У Києві 23 серпня потепліє до +28+29 градусів, буде сонячно та сухо, повідомила Діденко, а в День Незалежності у столиці "є шанси на дощ". Температура повітря там знизиться до +23+25 градусів.
До України прямує атмосферний фронт із Європи. Telegram Наталки Діденко
Синоптикиня дала прогноз на святкові вихідні в Україні. Telegram Наталки Діденко
В Україні очікується похолодання. Telegram Наталки Діденко
Як повідомляв OBOZREVATEL:
синоптики озвучили прогноз на "довгі вихідні" з 22 по 24 серпня і на День незалежності України.
синоптики Українського гідрометцентру розповіли, що погода в Україні буде літньою до середини вересня. Температура повітря вдень може сягати 25-30 градусів вище нуля.
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