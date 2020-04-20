До України повернуться морози і підуть дощі: синоптикиня уточнила прогноз на вівторок

В Україні у вівторок, 21 квітня, очікується прохолодна й вітряна погода, у деяких регіонах навіть із дощами.
Водночас уночі все ще можливі заморозки. Таким прогнозом на своїй сторінці у Facebook поділилася синоптикиня Наталія Діденко.
Зокрема, за її словами, дощі завтра ймовірні тільки на Лівобережжі, а на решті території буде сухо. Вітер північний, у східних областях – північно-західний. Він буде помірний, часом поривчастий.
В Україні 21 квітня буде прохолодно, подекуди дощитиме
У ніч на 21 квітня у більшості областей все ще буде холодно, +1… +5 градусів, подекуди заморозки 0… -3 градуси. День же у вівторок теж не сильно порадує українців теплом – у межах +8… +13 градусів практично повсюди в країні.
Карта погоди в Україні 21 квітня
Facebook/Наталія Діденко
У Києві цього дня очікується північний поривчастий вітер. Суттєві опади в столиці малоймовірні.
"Хіба що вологий східний масив буде таким люб’язним, що закине до столиці трохи опадів", – підкреслила Діднеко.
За її словами, температура в Києві вночі буде +1… +3, на околицях заморозки до -2 градусів, завтра вдень повітря прогріється лише до +8… +10 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, метеорологиня Віра Балабух розповіла, що в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха.
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