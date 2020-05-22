До України повернуться дощі та вдарять заморозки: синоптикиня дала прогноз на вихідні

У найближчі вихідні, 23-24 травня, в Україні очікується хмарна й прохолодна погода, подекуди із дощами.

До того ж уже цієї ночі в країні можливі заморозки. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, в суботу дощі випадуть у центрі, подекуди на півночі, у південній частині, та на Харківщині. Водночас на Запоріжжі, Луганщині, Донеччині, Миколаївщині без значних опадів. А зовсім сухо й навіть сонячно буде на заході країни.

А ось уже у неділю західні області знову накриє атмосферним фронтом із дощами. Крім цього, 24 травня невеликі дощі ймовірні у східній частині країни, в Дніпрі з районами та Запоріжжі.

Тоді як вздовж смуги Чернігів – Київ – Кропивницький – Одеса суттєві опади малоймовірні.

Температура повітря загалом по країні залишатиметься низькою. Уночі стовпчики термометрів опустяться до +3…+8 градусів, хоча в ніч на 23 травня навіть ймовірні заморозки на заході, півночі та в центрі. У денні ж години повітря по Україні прогріється лише до +11...+17 градусів.

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

Синоптикиня додала, що в Києві у вихідні серйозних дощів не повинно бути. У столиці вночі буде холодно – лише +3…+6, а вдень до +12…+16 градусів.

Вітер же поки що залишається північно-західним, поривчастим, "колючим і некомфортним".

Карта погоди в Україні Facebook/Наталія Діденко

"Тому у вихідні одягайтеся в кілька ярусів, щоб можна було легко зняти щось верхнє, як раптом визирне сонце, і так же легко знову одягнути. Парасолі, осінні черевики, маски, темні окуляри, шапки, каптури", – порадила Діденко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами кліматологині Надії Максименко, незважаючи на аномально теплу зиму, влітку 2020 року в Україні прогнозують спеку. Однак, за словами синоптиків, також висока ймовірність потопів на території країни.