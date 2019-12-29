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29 грудня • оновлено в 18:04
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СБУ назвала прізвища всіх 76 звільнених з полону українців

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Служба безпеки оприлюднила імена 76 українців, яких 29 грудня звільнили з полону в рамках обміну з бойовиками так званих ДНР і ЛНР.

Так, серед звільнених громадян – 12 військових, решта – цивільні. СБУ оприлюднила повний список прізвищ (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

СБУ опублікувала прізвища всіх 76 звільнених з полону українців

Військові:

1. Воскобойник Володимир Володимирович

2. Геймур Олександр Юрійович

3. Глондар Сергій Вікторович

4. Деєв Іван Анатолійович

5. Дуванов Кім Володимирович

6. Євтушок Юрій Олександрович

7. Жемелінський Василь Леонідович

8. Іванчук Сергій Олександрович

9. Коріньков Олександр Олександрович

10. Пантюшенко Богдан Валерійович

11. Пундор Борис Йосипович

12. Фурсов Роман Вікторович

СБУ опублікувала прізвища всіх 76 звільнених з полону українців
Українські полонені

Українські полонені

Цивільні:

1. Алоян Едуард Фарамазович

2. Анікімов Віталій Андрійович

3. Асєєв Станіслав Володимирович

4. Багненко Лариса Олександрівна

5. Батрак Дмитро Володимирович

6. Бражніков Євген Миколайович

7. Бурцев Володимир Євгенович

8. Буянов Віталій Олександрович

9. Вороніна Вікторія Олегівна

10. Галазюк Олег Дмитрович

11. Гісь Роман Володимирович

12. Гончарова Тетяна Олександрівна

13. Горбань Євген Юрійович

14. Горбулич Тетяна Миколаївна

15. Губкіна Ольга Михайлівна

16. Данильченко Олександр Олександрович

17. Данильченко Володимир Олександрович

18. Деркач Василь Іванович

19. Єременко Валентина Олександрівна

20. Женчус Андрій Відмантасович

21. Завальна Олена Юріївна

22. Завацький Вадим Юрійович

23. Карачор Наталія Іванівна

24. Карпук Дмитро Валерієвич

25. Катишев Іван Олександрович

26. Керюхін Сергій Миколайович

27. Коваль Денис В'ячеславович

28. Коркішко Роман Вікторович

29. Кочмурадов Андрій Анатолійович

30. Кривошеєв Яків Михайлович

31. Кулаков Олег Володимирович

32. Кулиш Ігор Валерійович

33. Лазарєва Олена Вікторівна

34. Мальцева Зінаїда Миколаївна

35. Мухіна Анастасія Володимирівна

36. Ніколаєв Сергій Олександрович

37. Олійник Денис Анатолійович

38. Пауков Олександр Сергійович

39. Печенкін Станіслав Миколайович

40. Писанець Роман Юрійович

41. Полікарпов Кирило Сергійович

42. Поляков Олександр Геннадійович

43. Репетило Олександр Петрович

44. Робак Сергій Вікторович

45. Романченко Валерій Олександрович

46. Савін Василь Костянтинович

47. Секацький Денис Валерійович

48. Семенов Валерій Михайлович

49. Семиренко Анатолій Олександрович

50. Соколов Валерій Анатолійович

51. Сорокіна Олена В'ячеславівна

52. Сугерой Олег Вікторович

53. Тарасюк Валерій Олександрович

54. Теорентер Максим Олександрович

55. Терещенко Галина Іванівна

56. Тимофєєв Олександр Леонідович

57. Тучин Юрій Олексійович

58. Усатюк Сергій Володимирович

59. Халимендик Вадим Вікторович

60. Циганок Євген Валентинтович

61. Чуйкова Марина Володимирівна

62. Шейтер Руслан Олексійович

63. Ярмишко Алла Іллінічна

64. Яровий Андрій Михайлович

СБУ опублікувала прізвища всіх 76 звільнених з полону українців
СБУ опублікувала прізвища всіх 76 звільнених з полону українців
СБУ опублікувала прізвища всіх 76 звільнених з полону українців

Всі подробиці про те, як проходив обмін полоненими з "Л/ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

  • Вночі з СІЗО вивезли п'ятьох ексберкутівців: двох відправили на обмін до Луганська, ще трьох – до Донецька.

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Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
"В Украину вернулись 76 украинцев: опубликован полный список фамилий"....а из Украины сколько вернулось. И самое главное куда? Не в Украину? Что-то заголовок каким то сепарством попахивает)
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черный ахатина
черный ахатина
Федоров Федор, просто если сказать что одна часть украины обменялась с другой частью украины пленными ,то тогда нужно говорить о том что украина воюет с украиной
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Мир Миру
Мир Миру
То ті квіти красні, котрі зацвітають, то ті діти щасні, котрі матір мають.
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