До України повернулися 76 полонених: перші кадри повернення

До України в рамках обміну полоненими з "Л/ДНР" повернулися 76 українців, утримуваних терористами.

Відповідну заяву зробили ввечері, 29 грудня, в офісі президента Володимира Зеленського, уточнивши, що процес завершився (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – в безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці пізніше", – йдеться в повідомленні.

Українці повернулися з полону Офіс президента України

Українці повернулися з полону Офіс президента України

Українці повернулися з полону Офіс президента України

Українці повернулися з полону Офіс президента України

Українці повернулися з полону кадр з відео

Українці повернулися з полону кадр з відео

Українці повернулися з полону кадр з відео

Українці повернулися з полону кадр з відео

Всі подробиці про те, як проходив обмін полоненими з "Л / ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

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