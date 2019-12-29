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29 грудня • оновлено в 16:31
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До України повернулися 76 полонених: перші кадри повернення

3.7т
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До України в рамках обміну полоненими з "Л/ДНР" повернулися 76 українців, утримуваних терористами.

Відповідну заяву зробили ввечері, 29 грудня, в офісі президента Володимира Зеленського, уточнивши, що процес завершився (щоб подивитися відео, проскролльте до кінця сторінки).

"Взаємне звільнення утримуваних осіб завершилося. 76 наших – в безпеці на підконтрольній Україні території. Подробиці пізніше", – йдеться в повідомленні.

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

Офіс президента України

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

Офіс президента України

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

Офіс президента України

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

Офіс президента України

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

кадр з відео

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

кадр з відео

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

кадр з відео

Українці повернулися з полону

Українці повернулися з полону

кадр з відео

Всі подробиці про те, як проходив обмін полоненими з "Л / ДНР", можна прочитати за посиланням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про те, що сторони погодили обмін до кінця 2019 року, 23 грудня повідомила Дарка Оліфер – прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми.

  • Як зізнався радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, переговори були складними і тривали близько 4 годин.

  • Президент України Володимир Зеленський підтвердив проведення обміну 29 грудня.

  • Вночі з СІЗО вивезли п'ятьох ексберкутівців: двох відправили на обмін до Луганська, ще трьох – до Донецька.

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Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Тема
Обмін полоненими
Місце
Україна
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Мир Миру
Мир Миру
Нема цвіту кращого від маківочки, нема роду милішого від матіночки.
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1
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Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
не хило они храи в плену отожрали ! так тока завербованных ахентов Путин кормит ! слава украини !
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3
Oleg Oleg
Oleg Oleg
А бабушку то xoxлы за что задержали ???
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2
Судоплатов Павел
Судоплатов Павел
Oleg Oleg, они больше никого задерживать и не умеют !
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