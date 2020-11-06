До України повернеться тепло: прогноз погоди на суботу

Юрій Сергієнко Суспільство 20:59, 6.11.2020

Погода в Україні в суботу, 7 листопада, буде сонячною і відносно теплою.

За прогнозом Українського гідрометцентру, вночі та вранці очікується туман.

Опадів ані в суботу, ані в найближчі три доби в Україні не буде.

Температура повітря вночі коливатиметься від 1 до 6 тепла; вдень +7+12, на півдні до 14 градусів.

У Києві 7 листопада вночі +5+7, вдень від 9 до 11 тепла.

Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 листопада.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували похолодання і морози наступного тижня, з 9 листопада.

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