До України насувається циклон із опадами: синоптикиня дала прогноз погоди на найближчі дні

Погода в Україні в середу, 4 листопада, буде прохолодною, але без значних опадів у більшості областей.

Водночас західні регіони зачепить атмосферний фронт, який 5 листопада стане сміливішим і принесе дощі не тільки на захід, а й на північ країни. Таким прогнозом поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, температура повітря протягом дня середи коливатиметься в межах +9… +14, на півдні та сході очікується тепліша погода – до +12… +17 градусів. Також можливі періодичні тумани.

У Києві 4 листопада буде досить комфортно – без дощу, вдень стовпчики термометрів покажуть +10 градусів.

Синоптикиня попередила, що після атмосферного фронту, який 5 листопада принесе дощі в західні та північні області, на заході похолоднішає до +5… +9 градусів.

"Якщо є якісь плани на кінець тижня: поїхати за місто.., погуляти на повітрі в найближчому парку, попоратися на подвір'ї, позгрібати листя – сміливо плануйте, якщо дозволяє карантинна зона і здоров'я. Бо 6, 7 та 8 листопада потужний антициклон зумовить в усій Україні суху, без значних холодів, погоду", – анонсувала Діденко.

Вона додала, що суттєвіше зниження температури повітря в країні, орієнтовно, передбачається з другої половини наступного тижня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, начальник відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Владислав Білик зазначив, що з 5-6 листопада на території України можуть спостерігатися морози, крім цього, у Карпатах найближчими днями можливий мокрий сніг.