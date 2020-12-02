До України насувається негода: які регіони в небезпеці
Синоптики прогнозують сніг і ожеледицю на дорогах
Вітер буде східний і північно-східний, 7-12 м/с
В Україні в середу і четвер, 2-3 грудня, очікується сніжна погода майже у всіх регіонах. А на дорогах спостерігатиметься ще й ожеледиця.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Попереджаючи українців про негоду, рятувальники посилаються на дані Укргідрометцентру.
Синоптики ж, зокрема, сьогодні вночі на більшості території країни прогнозують невеликий та мокрий сніг. Негода не зачепить захід і схід країни.
А 3 грудня вночі та вдень сніжитиме й на Лівобережжі. Рятувальники зазначають, що у зв'язку з погодними умовами на території України, окрім південно-східної частини країни, очікується ожеледиця.
Нагадаємо, що 2 грудня в деяких регіонах країни прогнозують холодну погоду з опадами. Сніг йтиме на півночі і в центральній частині країни, а на півдні – дощі. За даними Українського гідрометцентру, вітер буде східний і північно-східний, 7-12 м/с.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше народна синоптикиня Наталія Діденко зазначила, що погода в Україні 2 грудня погіршиться, за прогнозом очікується сніг та ожеледь на дорогах.
А синоптик Ігор Кибальчич спрогнозував, що перший календарний місяць зими в Україні буде холодним.