До України насувається негода: які регіони в небезпеці

В Україні в середу і четвер, 2-3 грудня, очікується сніжна погода майже у всіх регіонах. А на дорогах спостерігатиметься ще й ожеледиця.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС. Попереджаючи українців про негоду, рятувальники посилаються на дані Укргідрометцентру.

Синоптики ж, зокрема, сьогодні вночі на більшості території країни прогнозують невеликий та мокрий сніг. Негода не зачепить захід і схід країни.

А 3 грудня вночі та вдень сніжитиме й на Лівобережжі. Рятувальники зазначають, що у зв'язку з погодними умовами на території України, окрім південно-східної частини країни, очікується ожеледиця.

Нагадаємо, що 2 грудня в деяких регіонах країни прогнозують холодну погоду з опадами. Сніг йтиме на півночі і в центральній частині країни, а на півдні – дощі. За даними Українського гідрометцентру, вітер буде східний і північно-східний, 7-12 м/с.

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