До України насувається антициклон Валентин: яку погоду принесе в регіони

Погода в Україні у середу, 25 листопада, обіцяє бути сухою на заході та півдні. Опади там блокуватиме антициклон Валентин.

Водночас його дії не вистачить на східні й північні регіони, які зачепить атмосферний фронт із дощем та мокрим снігом. Таким мінливим прогнозом поділилася народна синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, фаза опадів на сході та півночі залежатиме від температури повітря. Там вона протягом дня середи коливатиметься в межах +1… +4 градусів.

На решті ж території тепліше – до +4… +8 градусів. А вітер у країні буде західним, помірним.

У Києві 25 листопада очікується хмарна погода – з мрякою чи незначним дощем. Вітер завіватиме із заходу, порівняно із попереднім днем, він трохи послабне. Стовпчики термометрів у столиці піднімуться до +6 градусів.

"Хто засумував о цій сірій порі, нагадую, що вже менше місяця залишається до 21 грудня, Дня зимового сонцестояння, коли сонце почне позіхати, потягуватися і розплющувати очі на весну", – підсумувала свій прогноз Діденко.

Карта опадів в Україні на 25 листопада Facebook Наталки Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик Роман Мурмило розповів, що потепління в Україні розпочнеться з 26 листопада. В окремих регіонах повітря прогріватиметься до +10 градусів.