Головна Новини
22 березня • оновлено в 13:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

До України летять не ті тести на коронавірус з Китаю – адвокат

12.2т
Читати матеріал російською

На борту літака, який летить з Китаю до Україну, є тільки експрес-тести на коронавірус, але потрібні інші.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська, яка посилається на державного експерта Міністерства охорони здоров'я України Павла Паламарчука. За її словами, потрібні тест-системи ПЛР.

До України летять не ті тести на коронавірус з Китаю – адвокат

Рixabay

"Друзі. Погані новини. Пам'ятайте президент нещодавно анонсував, що ось-ось має прибути літак з Китаю з тестами на коронавірус, антисептиками і цим всім? Так ось - там не ті тести, які потрібні. У літаку експрес-тести. А потрібні – тест-системи ПЛР", – написала вона.

Закревська зазначила, що про різницю між тестами вона дізналася від лікарів.

Тест-системи ПЛР (лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції) достовірно встановлюють як наявність, так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку симптомів.

Експрес-тести набагато менш точні. Вони "бачать" не вірус, а тільки антитіла, які починають вироблятися в організмі на 5-6 день після появи симптомів.

"А з моменту зараження до симптомів може пройти два і більше тижнів", – додала Закревська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак Збройних сил України доставить з Китаю маски, дезінфектори і лабораторні тести на коронавірус.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Євгенія Закревська
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
67
13
Смішно
7
Цікаво
44
Сумно
12
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Газмяс Омский
Газмяс Омский
Британский круизный лайнер, терпящий бедствие на этой неделе, обратился к правительству США за помощью и получил отказ. В знак истинной глобальной солидарности Куба сегодня позволила британскому круизному кораблю MS Braemer состыковаться на своих берегах, несмотря на наличие на борту как минимум пяти подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и еще у 52 пассажиров с симптомами
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Червоний Данило
Червоний Данило
как президенты, такие и тесты!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куни Чан
Куни Чан
Вроде ТЕ тесты стоят по 400$ штука, а НЕ ТЕ по 4$, миллион штук, просто так, Украине, ага
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Суспільство

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги