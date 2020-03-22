До України летять не ті тести на коронавірус з Китаю – адвокат

На борту літака, який летить з Китаю до Україну, є тільки експрес-тести на коронавірус, але потрібні інші.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила адвокат Євгенія Закревська, яка посилається на державного експерта Міністерства охорони здоров'я України Павла Паламарчука. За її словами, потрібні тест-системи ПЛР.

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"Друзі. Погані новини. Пам'ятайте президент нещодавно анонсував, що ось-ось має прибути літак з Китаю з тестами на коронавірус, антисептиками і цим всім? Так ось - там не ті тести, які потрібні. У літаку експрес-тести. А потрібні – тест-системи ПЛР", – написала вона.

Закревська зазначила, що про різницю між тестами вона дізналася від лікарів.

Тест-системи ПЛР (лабораторне тестування методом полімеразної ланцюгової реакції) достовірно встановлюють як наявність, так і відсутність коронавірусу у людини навіть до початку симптомів.

Експрес-тести набагато менш точні. Вони "бачать" не вірус, а тільки антитіла, які починають вироблятися в організмі на 5-6 день після появи симптомів.

"А з моменту зараження до симптомів може пройти два і більше тижнів", – додала Закревська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, літак Збройних сил України доставить з Китаю маски, дезінфектори і лабораторні тести на коронавірус.

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