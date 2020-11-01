Понеділок, листопад, дощі й похолодання, віруси, тести, нюх і смак – є чи нема, тривоги, на годину раніше темніє, насувається потроху диктатура сірого кольору, знову опудалоподібні пуховики і домашні флісові штани – це, звичайно, мало нагадує липень.

Але хіба це перший наш листопад?

Не розкисаємо, йдемо вперед, до весни)

2 листопада циклон, який крутився над усією Україною і перший довів нам, що пізня осінь все ж прийшла, зміститься східніше і зумовить дощі лише на Лівобережжі України. Карта.

Решта території України побуде без опадів. Та ж карта.

Температура повітря вночі та вдень не сильно розбігатимуться.

Вночі +5+9 градусів, на Заході 0+5 градусів.

Протягом дня в Україні очікується +8+12 градусів, на Півдні +9+14 градусів.

Киянам завтра варто одягнути якийсь яскравий шалик, кинути в сумку апельсин, а тоді поставити його перед робочим комп'ютером, періодично його нюхати (хто може), і дивитися на нього час від часу для розмивання осінньої понеділкової меланхолії.

У столиці 2 листопада без опадів, температура повітря +8+10 градусів.

На тижні опадів буде небагато, температура зазнаватиме незначних коливань, відчутніше похолодання орієнтовно – аж через тиждень.

Гріємося)

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