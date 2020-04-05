В Україні з 6 до 9 квітня буде суха, сонячна та тепла погода, але вночі вдарять морози. А вже 10 квітня піде дощ та навіть вдень похолодає.

Про це повідомила відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, Україна й надалі залишатиметься під впливом антициклону, який займає значну частину європейського континенту (щоб подивитися карти, доскрольте до кінця сторінки).

"В Україні найближчий дощ ймовірний не раніше п`ятниці, 10 квітня. Завтра (6 квітня. – Ред.) і найближчими днями очікується суха, сонячна погода. Температура повітря починає "розкручуватися". Найближчої ночі ще буде свіжувато, близько нуля і навіть до маленьких "мінусів", але вдень повітря прогріється до +11...+16 градусів", – написала Діденко.

До України йде потепління. Ілюстрація

"7 квітня, на Благовіщення, квітневе тепло попре потужно і стовпчики термометрів підніматимуться до +14...+20 градусів. Як я вже згадувала, шанс на дощ з'явиться 10-го квітня, у п'ятницю ще й трохи похолодає", – додала вона.

Синоптикиня відзначила, що, зважаючи на пожежі в Чорнобильській зоні, напрямок вітру важливий. 6 квітня він буде дути з північного заходу.

Погода в Україні. Карта Facebook/Наталія Діденко

Погода в Україні. Карта Facebook/Наталія Діденко

На сайті Укргідрометцентру також з'явився відповідний прогноз. Так, 6 квітня нічна температура на території України буде в межах -1...+3 градуси, а денна – підійметься до +11...+16, здебільшого буде ясно, опади не передбачаються.

Така ж погода очікує усі області з 7 до 9 квітня. Більше того – температура поступово підійматиметься як вдень, так і вночі. А от 10 квітня на території України трохи похолодає і піде дощ.

Погода в Україні. Карта Укргідрометцентр/скірншот

Погода в Україні. Карта Укргідрометцентр/скірншот

Погода в Україні. Карта Укргідрометцентр/скірншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики спрогнозували мінливу погоду влітку 2020 року в Україні: очікуються зливи, град і різкі перепади температур.

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