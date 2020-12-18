До України частково повернеться сніг: де чекати на опади в суботу. Карта

Погода в Україні в суботу, 19 грудня, очікується похмурою, в деяких регіонах дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляється на сайті Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозом, вночі та вранці в західних областях туман, видимість 200-500 м. Оголошено І рівень (жовтий) небезпеки (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Мокрий сніг та дощ очікується лише на північному сході країни, на решті території без опадів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 3 морозу до 2 тепла. Вдень від 0 до +5, "мінуси" прогнозують лише в північних і східних областях – до 2 морозу.

Погода у Києві в суботу очікується хмарною, але без опадів. Вдень і вночі від 0 до 2 тепла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що погода на новорічні та різдвяні свята в Україні не буде по-справжньому зимовою, проте в новорічну ніч може випасти сніг.