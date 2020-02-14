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14 лютого • оновлено в 10:41
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До України увірветься аномальне тепло: прогріє до +13

1.4т
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До України на початку наступного тижня увірветься аномальне для лютого тепло. Температура повітря досягне +13°.

Повітря прогріється до таких позначок на заході України. Про це повідомляє Укргідрометцентр. По всій території країни, крім, можливо, півдня й сходу, очікується сонячна погода, без опадів.

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Йде хвиля потепління: синоптики дали прогноз на День закоханих

Стовпчики термометрів у центрі досягуть +10°, на сході України буде до +3°, а на півдні – до +9°.

У Києві цього дня буде +8...+10°, опадів не передбачається.

До України увірветься аномальне тепло: прогріє до +13

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська синоптикиня намалювала страхітливий сценарій глобального потепління.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна
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