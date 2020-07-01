До Туреччини з Харкова вилетіли перші два рейси з туристами. Фото

У ніч на 1 липня в Туреччину з Харкова вилетіли перші два рейси з туристами під час карантину COVID-19.

Про це OBOZREVATEL стало відомо на сайті аеропорту, а також з публікацій українців в соціальних мережах (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Рейси до Анталії здійснили авіакомпанії SkyUp Airlines і Azur Air Ukraine. Наступний виліт з Харкова на курорт запланований на завтра, 2 липня.

До Туреччини з Харкова вилетіли перші два рейси з туристами hrk.aero

На фото з аеропорту видно, що всі мандрівники знаходяться в захисних масках. За їх словами, реєстрація на рейс проходить як і раніше, додалася тільки перевірка температури на вході в термінал і анкета здоров'я.

Також в приміщенні встановили захисні скла на стійках реєстрації і поставили дезінфектори. Відзначається, що Duty Free в аеропорту "Харків" працює.

"Помітила, що весь персонал в аеропорту дуже ввічливий. Напевно, всі скучили по роботі", "Ура! Перший чартерний рейс вилетів з харківського аеропорту до Анталії. Щастю немає меж", – пишуть українці.

Деякі користувачі підкреслили, що, незважаючи на дотримання протиепідемічних заходів, в аеропорті не дотримуються соціальної дистанції. На відео з терміналу видно, як люди натовпом йдуть на посадку в літак.

Раніше OBOZREVATEL писав, що систему "шведський стіл" для туристів змінять у зв'язку з новими вимогами безпеки через пандемію коронавірусу.